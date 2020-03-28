Число зараженных приближается к сотне: свежая статистика по коронавирусу в Киеве

Диагноз заболевания COVID-19 подтвержден уже у 74 человек в столице Украины.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня (28 марта, - "Апостроф") утром мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус", - написал столичный мер.

Среди заболевших 10 мужчин в возрасте от 25 до 54 лет, а также 9 женщин - от 17 до 62 лет.

Девять пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы, пятеро - в городскую клиническую больницу №4, трое - в клиническую больницу №9. Еще двое заболевших киевлян находятся в самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.

Виталий Кличко также сообщил, что в городе имеются закупленное оборудование для тестирования, позволяющее исследовать материал слизистой пациента.

"В первую очередь тестируем киевлян с симптомами и подозрением на коронавирус", - подчеркнул мэр.

Как ранее сообщал "Апостроф", о состоянию на утро 28 марта в Украине зафиксировано 337 случаев заражения коронавирусом COVID-19.