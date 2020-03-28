Карантин в Киеве: власти сделали важное заявление по въезду и выезду из столицы

В Киеве во время карантина въезды и выезды в столицу контролируются и запрещены пока лишь для пассажирских автобусов.

Об этом сообщает советник мэра, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко на своей Facebook-странице.

Он уточнил моменты по закрытию въезда/выезда в Киев:

Въезд в Киев для легкового транспорта не ограничен. На сегодня действует ограничение для въезда автобусов междугородного и межобластного сообщения. Действуют они с 17 марта. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации - власти будут принимать другие решения. Термометрия на въездах будет осуществляться пока выборочно, в случае ухудшения ситуации - будет обязательной. Блок-посты на въездах в Киев работают уже неделю. На них дежурит полиция и муниципальная варта. Все ограничения, установленные для города Киева, синхронизированы с решениями Кабинет Министров Украины. То есть: въезды и выезды из столицы не закрыты, а контролируются.

Как сообщал "Апостроф", ограничительные меры во время карантина, о возможном ужесточении которых заявил во вторник, 24 марта, мэр Киева Виталий Кличко, сделали безлюдными главные улицы украинской столицы.