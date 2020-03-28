Карантин в Киеве: власти сделали важное заявление по въезду и выезду из столицы

В Киеве во время карантина въезды и выезды в столицу контролируются и запрещены пока лишь для пассажирских автобусов.
Об этом сообщает советник мэра, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко на своей Facebook-странице.
Он уточнил моменты по закрытию въезда/выезда в Киев:
- Въезд в Киев для легкового транспорта не ограничен.
- На сегодня действует ограничение для въезда автобусов междугородного и межобластного сообщения. Действуют они с 17 марта.
- В случае ухудшения эпидемиологической ситуации - власти будут принимать другие решения.
- Термометрия на въездах будет осуществляться пока выборочно, в случае ухудшения ситуации - будет обязательной.
- Блок-посты на въездах в Киев работают уже неделю. На них дежурит полиция и муниципальная варта.
- Все ограничения, установленные для города Киева, синхронизированы с решениями Кабинет Министров Украины.
- То есть: въезды и выезды из столицы не закрыты, а контролируются.
Как сообщал "Апостроф", ограничительные меры во время карантина, о возможном ужесточении которых заявил во вторник, 24 марта, мэр Киева Виталий Кличко, сделали безлюдными главные улицы украинской столицы.