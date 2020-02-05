Глава СБУ сделал заявление по обыскам на канале 1+1

Председатель СБУ Иван Баканов, комментируя обыски на телеканале "1+1", заявил, что ни о каком давлении на медиа или притеснении свободы слова речь не идет и идти не может.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Баканов призвал представителей телеканала "1+1" не спекулировать фактами но не манипулировать общественным мнением, освещая расследование дела о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.

"Ни о каком давлении на журналистов телеканала "1+1" или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет и не может идти в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела о незаконном прослушивании главы правительства. И следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам проверяемых лиц", - подчеркнул глава СБУ.

Он также отметил, что соответствующие следственные действия по этому делу проводились у министров, представителей государственной власти и УГО. Отдельные чиновники по собственному согласию прошли проверку на детекторе лжи и все без исключения отнеслись к этой ситуации с пониманием.

По данным СБУ, к проведению незаконного прослушивания могут быть причастны отдельные лица, которые периодически посещают и используют во время своей деятельности здание телеканала "1+1".

Ранее появилось заявление руководства телеканала.

Как сообщал "Апостроф", в соцсетях уже появилась серия фотожаб на тему обысков СБУ на телеканале "1+1".