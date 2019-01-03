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Зонд NASA показал фото самого далекого объекта во Вселенной

четверг, 03 января 2019, 03:24

Зонд NASA New Horizons показал первое фото астероида Ultima Thule, который находится более чем за 6,5 миллиардов километров от Земли.

На фото видно, что объект имеет форму, схожую с кеглей, используемой в боулинге.

Отмечается, что астероид имеет 32 км в длину и 16 километров ширину.

New Horizons удалось сделать снимок, находясь на расстоянии 3,5 тысяч километров от Ultima Thule. Стоит отметить, что это лишь первый снимок, сделанный зондом и в ближайшие дни возможна публикация и более детальных фото.

Ultima Thule (также известен как 2014 MU69) – это самый дальний из изучаемых земными зондами космический объект. Он находится на окраине Солнечной системы, за орбитой Нептуна.

Известно, что поверхность астероида красная. Ученые предполагают, что такой цвет он приобрел из-за насыщенности углеводородом.

Фото, сделанное зондом и 3D визуализация

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что астрономы приблизились к разгадке тайны происхождения Вселенной.

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