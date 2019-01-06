РУС. | УКР.

воскресенье, 6 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

6 января

00:24
Появились исторические видео посадки и работы зонда на обратной стороне Луны

5 января

23:47
В Черкассах поймали бедного вора, прятавшего во рту кольцо с бриллиантом: видео
23:32
Рождество 2019: традиции, обряды и приметы в Святвечер
22:50
Под Днепром детская футбольная команда попала в серьезное ДТП: опубликованы фото
22:20
Как празднуют Рождество украинские полярники: фото
21:51
Во Франции возобновились активные протесты: опубликованы видео
21:20
"Генерал-бухло" побеждает: в сети показали фото умершего на Донбассе боевика
21:06
Известный украинский футболист засветился в аэропорту перед громким трансфером: фото и видео
20:47
На Донбассе возле пунктов пропуска умерло двое людей: обвиняют боевиков
20:21
Экс-игрок "Шахтера" забил эффектный дебютный гол в Англии: опубликовано видео
20:17
Землю накроет первое в году затмение: что нельзя делать
19:46
В центре Киева "герой парковки" заблокировал движение: опубликовано фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появились исторические видео посадки и работы зонда на обратной стороне Луны

воскресенье, 06 января 2019, 00:24

Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" впервые сел на обратной стороне Луны. В сети показали видео исторического момента.

Видеозаписи опубликовали в интернете.

Зонд Китая успешно приземлился на дальней стороне Луны 3 января 2019 года. Это первая в истории мягкая посадка в этой неизведанной области. "Чанъэ-4" также отправил первый в мире снимок с обратной стороны Луны через ретрансляционный спутник Queqiao (Magpie Bridge).

Как сообщал "Апостроф", после четырех переносов, на мысе Канаверал состоялся запуск ракеты Falcon 9 с военным спутником ВВС США. Также ракета Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска запустила 64 спутника в рамках миссии SSO-A SmallSat Express. Кроме этого основатель компании SpaceX Илон Маск назвал имя первого космического туриста.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Поколение Z: как найти подход к современным детям

Травля в школах: как не стать жертвой и что делать родителям

Выпускники вузов в Украине оказываются в минусе, но есть другой вариант – эксперт по образованию

Harm reduction: быть здоровым, не изменяя себе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: