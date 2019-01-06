Появились исторические видео посадки и работы зонда на обратной стороне Луны

Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" впервые сел на обратной стороне Луны. В сети показали видео исторического момента.

Видеозаписи опубликовали в интернете.

Зонд Китая успешно приземлился на дальней стороне Луны 3 января 2019 года. Это первая в истории мягкая посадка в этой неизведанной области. "Чанъэ-4" также отправил первый в мире снимок с обратной стороны Луны через ретрансляционный спутник Queqiao (Magpie Bridge).

Как сообщал "Апостроф", после четырех переносов, на мысе Канаверал состоялся запуск ракеты Falcon 9 с военным спутником ВВС США. Также ракета Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска запустила 64 спутника в рамках миссии SSO-A SmallSat Express. Кроме этого основатель компании SpaceX Илон Маск назвал имя первого космического туриста.