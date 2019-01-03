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​Исторический прорыв: Китай показал первые фото с обратной стороны Луны

четверг, 03 января 2019, 09:23

Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" впервые в истории человечества сел на обратной стороне Луны.

Об этом сообщается в Twitter официального китайского агентства "Синьхуа".

В то же время на китайском телевидении уточнили, что аппарат совершил посадку в 10:26 по местному времени.

Китайские власти подчеркнула, что это событие является "важной вехой в освоении космоса".

Аппарат будет вести исследования окружающей среды, поверхности и почвы на обратной стороне естественного спутника Земли. Кроме этого, "Чанъэ-4" проведет ряд низкочастотных радиоастрономических наблюдений.

Создается аппарат со стационарной лунной станции и лунохода, он был успешно запущен 7 декабря с космодрома Сичан.

Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ", названная в честь мифической богини Луны, предусматривает три этапа: облет вокруг спутника Земли, посадка и возвращение с Луны на Землю.

Как сообщал "Апостроф", после четырех переносов, на мысе Канаверал состоялся запуск ракеты Falcon 9 с военным спутником ВВС США.

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