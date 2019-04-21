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​Математик позабавил сеть экспериментом с десятками тысяч Skittles: фото

воскресенье, 21 апреля 2019, 19:49
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Математик и инженер Эрик Фармер перебрал около 500 пачек Skittles, чтобы найти две идентичные пачки и убедиться в своих вычислениях.

Об этом сообщает esquire.

В январе Фармер подсчитал, что нужно разобрать от 400 до 500 упаковок для того, чтобы найти две пачки Skittles с одинаковым количеством драже каждого вкуса.

Математик не сомневался в своей правоте, поэтому сразу решил проверить свои подсчеты. В течение 82 дней он скупал Skittles коробками и каждый день изучал по шесть упаковок (всего он купил 468 упаковок). Каждую пачку с конфетами он высыпал на белый лист бумаги, фотографировал эти драже и записывал данные. Все фотографии сладостей он выложил на GitHub.

В конце концов, разобрав 27 740 конфет, в начале апреля Фармер достиг желаемой цели. Пачки под номерами 334 и 464 были идентичны — в них оказалось равное количество драже каждого вкуса.

Как сообщал "Апостроф", ученые из Йельского университета (США) сумели частично восстановить мозг свиньи через десять часов после забоя животного, в рамках эксперимента по изучению болезни Альцгеймера.

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