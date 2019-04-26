Известный украинец показал красочное фото Азовского моря, сделанное из космоса

В сети появилась сделанная из космоса фотография Азовского моря, на котором виден весь водоем, а также ближайшие территории суши.

Снимком на своей странице в Facebook поделился известный украинский блогер и популяризатор науки Валентин Гаденов.

На необычном и эффектном фото, в частности, видны Азовское, Мраморное и Черное море, Керченский пролив, Босфор и пролив Дарданеллы. Также здесь можно увидеть отдельные территории Украины, России, Турции, горы Кавказа, Крым и другие территории суши в Черноморском бассейне.

Как сообщал "Апостроф", ранее пользователи интернета сравнили свежее видео "Роскосмоса" с уже существующими роликами крупных космических компаний и выявили, что российский мотивационный ролик является практически точной копией ролика американского производства We are NASA.