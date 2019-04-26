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Василий Веселый помог студии анимации "Ridni" приобрести необходимое оборудование

пятница, 26 апреля 2019, 17:37
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Украинская анимационная студия Родиона Шуба планирует набор детской группы на бесплатный курс анимации, который пройдет в библиотеке им. В.Котика на Подоле, проект реализуется благодаря финансовой поддержке бизнесмена Василия Веселого, который выделил финансирование на закупку необходимого оборудования для мультипликации.

Об этом сообщает УНН.

Студия "Ridni animation" работает уже четыре года, за это время удалось воплотить в жизнь многочисленные художественные и образовательные проекты. Украинские зрители познакомились с творчеством студии по документально-приключенческому фильму "Человек с табуретом", показы которого совсем недавно с успехом прошли в украинских кинотеатрах и за рубежом.

Организатор студии – Родион Шуб – анимационный режиссер по образованию. В процессе его работы "оживают" различные предметы, куклы, рисунки, пластилин и даже свет и тени. Организовать курсы анимации для детей он планировал уже давно, но не хватало технических возможностей. Для обучения нужны специальные приспособления – анимационные скелеты и т.н. "риги". Скелет позволяет зафиксировать анимационную куклу в нужном положении, а риг удерживает куклу (или другие объекты) в воздухе. Для того, чтобы "собрать" анимацию, нужно сделать большое количество снимков куклы в различных позах, принцип тот же, что и в рисованных мультфильмах.

Бизнесмен Василий Веселый помог закупить анимационные скелеты и риги для студии "Ridni”:

Василий Веселый помогает анимационной студии Ridni

"Приятно видеть, как развиваются украинские образовательные проекты. Помню, как сам в детстве мечтал создавать мультфильмы, смотрю, как сейчас рисует мой сын. Детям нужно давать больше возможностей и простора для творчества, поэтому с удовольствием помогаю таким социально ответственным проектам".

Родион Шуб отметил, что студия действительно нуждается в поддержке со стороны меценатов.

"Нам удалось за четыре года построить проект, который уже знают не только в Украине, но и за рубежом. Практически все, что получается заработать на коммерческих проектах, мы вкладываем в дальнейшее развитие, хочется возродить в Украине традиции мультипликации, делать свои продукты. Обзавестись анимационными скелетами и ригами планировали давно, но все не складывалось. Рад, что теперь этот вопрос решен и можно набрать пилотную группу учеников на курс анимации".

Василий Веселый помог детям

Курсы анимации от студии "Ridni" призваны вдохновить детей на творчество, дать инструмент для самовыражения, помочь воплотить мечты. Это первый шаг на пути овладения востребованной профессией, который осваивается в игровой увлекательной форме, но при этом может сыграть ключевую роль в дальнейшем становлении личности.

Владелец "Киевподземдорстрой" постоянно поддерживает проекты, направленные на помощь незащищенным слоям населения. Василий Веселый поздравляет воспитанников детских домов с праздниками и передает деньги на физическую реабилитацию участнику АТО.

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