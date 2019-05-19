​NASA создает "мягких" космических роботов: опубликовано видео

Два стажера из NASA входят в состав научной группы, работающей над созданием "мягких роботов", которые могут быть использованы для исследования объектов, находящихся за пределами земной орбиты.

Об этом сообщает news.finance.

К числу таких объектов можно отнести Луну – следующую важную цель для исследования астронавтами NASA.

Преимущество мягких роботов состоит в их гибкости, а также в том, что они в некотором смысле лучше адаптируются к новым условиям.

Мягкие роботы движутся подобно живым организмам, что расширяет возможности их перемещения – так, например, они могут без труда сжаться до относительно небольших размеров. Стажеры Чак Салливан (Chuck Sullivan) и Джек Фицпатрик (Jack Fitzpatrick) работают в Исследовательском центре Лэнгли NASA в г. Хэмптон, штат Вирджиния, США, над созданием актуаторов для мягких роботов. (Актуаторами называют компоненты, управляющие движущимися частями робота.)

"Приведение в движение мягкого робота основано на изменении свойств материала, из которого он выполнен. Плоский кусок резины, например, может принять форму пальца". Разработка конструкции этих роботов находится на раннем этапе и еще далека от опробования в условиях космоса, однако стажеры уже сейчас пытаются понять, как можно будет использовать эти актуаторы в реальных космических миссиях", – сказал Фицпатрик в сделанном заявлении.

Салливан и Фицпатрик создают актуаторы путем 3-D печати литейной формы, которую затем заполняют силиконом или другой упругой субстанцией. Внутри готовых актуаторов находятся специальные полости, накачивание которых воздухом позволяет в значительных пределах изменять объем и форму детали – подобно тому, как сокращаются и расслабляются мышцы человеческого тела, пояснили стажеры.

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