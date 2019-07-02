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Врачи обнаружили новый смертельный вирус: уже есть жертва

вторник, 02 июля 2019, 16:23
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В Боливии специалисты ищут причину появления неизвестного смертельного вируса, которым заразились уже несколько человек.

Об этом сообщает La Razon.

По словам министра здравоохранения Боливии Габриэлы Монтаньо, уже зарегистрирован один случай смерти – это врач из провинции Каранави.

Сейчас под наблюдением три пациентки, у которых может возникнуть этот вирус. Отмечается, что две из них контактировали с двумя врачами, которые заразились от скончавшегося. У них были исключены вирусы типа денге, чикунгунья или гриппа.

Для укрепления медицинской команды боливийских специалистов в страну прибыл специалист по инфектологии из Бразилии. Также, по словам Монтаньо, Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) было предложено сотрудничать с двумя другими врачами.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", группе исследователей из США удалось создать новый комплексный подход к лечению вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

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