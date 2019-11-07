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Ученые разгадали главную тайну древнего народа

четверг, 07 ноября 2019, 09:37
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Израильские ученые пришли к выводу, что представители ориньякской культуры в Леванте, прибывшие около 40 тысяч лет назад из Европы, совмещали в себе черты неандертальцев и древних людей.

Об этом открытии сообщает Phys.org.

Исследованиями происхождения загадочной ориньякской культуры, возникшей 43 тысячи лет назад на территории Европы, занимались ученые из Тель-Авивского университета, Управления древностей Израиля и Университета Бен-Гуриона.

Исследователи провели анализ зубов представителей ориньякской культуры и выяснили, что они сочетали в себе черты неандертальцев и современных людей. Среди четырех зубов ориньяков, которые они изучали, два были морфологически схожи с зубами Homo sapiens, один показывал черты, характерные для неандертальцев, а последний – совмещал характерные признаки двух видов.

Ранее считалось, что неандертальцы в Европе полностью вымерли, проиграв конкурентную борьбу за ресурсы древним людям, которые начали заселение Европы. Потом появилось предположение, что неандертальцы не исчезли полностью, а ассимилировались с новыми популяциями. Исследование израильских ученых подтверждает такую гипотезу.

Характерными особенностями ориньякской культуры является изготовление украшений из кости, музыкальных инструментов и нанесение наскальных рисунков.

Как сообщал "Апостроф", ученые из Великобритании воссоздали портрет женщины-викинга, погибшей на территории Норвегии более 1000 лет назад.

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