Ученые выяснили связь женского оргазма с шансом забеременеть

Исследователи объяснили, каким образом стимуляция клитора и разрядка помогают женщинам при зачатии: все дело в мозге.

Результаты исследований были опубликованы в научном издании Clinical Anatomy.

Ученые пришли к выводу, что женский оргазм имеет не только рекреационную, но и репродуктивную функцию.

"Часто повторяемая мантра о том, что единственная функция клитора заключается в том, чтобы вызывать сексуальное удовольствие, теперь устарела. Концепция меняет основные сексуальные убеждения, и физиологические доказательства сегодня очевидны", — поясняет автор исследования доктор Рой Левин.

Как утверждают ученые, при стимуляции клитора активируются зоны в мозге, вызывающие такие сочетание изменений в женском репродуктивном тракте, которые помогают захвату и обработке спермы, увеличивая вероятность оплодотворения яйцеклетки. Речь идет о усиление влагалищного кровотока, увеличение объема влагалищной смазки, повышение температуры и уровня кислорода, а главное - происходит изменение положения шейки матки, что предотвращает слишком быстрое проникновение спермы внутрь. Дело в том, что сперматозоидам необходимо некоторое время, чтобы стать подвижными и иметь возможность оплодотворить яйцеклетку.

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