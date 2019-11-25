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В NASA заявили о невероятной находке на метеоритах: интересные подробности

понедельник, 25 ноября 2019, 01:15
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Международная команда ученых обнаружила невероятную находку на метеоритах, которые ранее падали на землю, - оказалось, там есть следы сахара и биологически важных соединений.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на NASA.

По словам ученых, химические реакции внутри астероидов могут создать некоторые элементы, необходимые для жизни.

Отмечается, что исследователи проанализировали три метеорита, в том числе тот, который упал на территории Австралии в 1969 году и достигает возраста в миллиарды лет. В результате на них были обнаружены различные виды сахара - арабиноза, ксилоза и рибоза.

"Исследование дает первые прямые данные о рибозе в космосе и доставке сахара на Землю… Внеземной сахар, возможно, способствовал образованию РНК на пребиотической Земле, что, возможно, привело к возникновению жизни", - заявил Йосихиро Фурукава из японского университета Тохоку.

Как сообщал "Апостроф", к Земле приближается гигантский астероид, размерами с метеорит, который упал в российском Челябинске 15 февраля 2013 года.

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