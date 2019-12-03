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Ученые показали, как выглядела птица, жившая 120 млн лет назад: фото

вторник, 03 декабря 2019, 03:14
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В Японcком городе Кацуяма (провинция Фукуи) палеонтологи обнаружили древнюю птицу, жившую 120 миллионов лет назад во время раннего мелового периода.

Как сообщает "Апостроф", результаты исследования были опубликованы в журнале Communications Biology.

Сообщается, что Fukuipteryx prima была размером с голубя и являлась одной из самых примитивных птиц, когда-либо обнаруженных.

"Fukuipteryx prima является неорнитоторациновой птицей, и она первая такая находка, насколько нам известно за пределами северо-восточного Китая", - сказал доктор Такуя Имаи, ученый из Института исследований динозавров при университете префектуры Фукуи.


Частичный скелет Fukuipteryx был найден в карьере динозавров Китадани.

"В отличие от большинства других раннемеловых птиц, образец хорошо сохранился и демонстрирует несколько аутапоморфий, приводящих к созданию нового таксона, Fukuipteryx prima", - заявили ученые.

Анализ костей показывает, что эта птица, вероятно, был подростком (менее одного года), почти достигшим зрелости скелета. Птица имела ряд особенностей, сравнимых с другими ранними птицами, включая археоптерикса.

Однако она была гораздо более развита, чем археоптерикс, и имела длинный, прочный и стержневидный пигостиль - сросшееся скопление хвостовых позвонков, к которым прикреплены хвостовые перья.

Ученые считают, что Fukuipteryx prima была способна к ограниченному полету.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре в Египте, неподалеку от Каира, выставили большую экспозицию животных, найденных в древнем некрополе.

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