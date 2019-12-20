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Украинцы смогут наблюдать пик самого мощного звездопада года: названа дата

пятница, 20 декабря 2019, 02:20
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В ночь с 21 на 22 декабря украинцы смогут наблюдать уникальное астрономическое явление - один из самых мощных звездопадов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Подробности".

Звездопад Геминид начался еще 7 декабря. Но своого апогея достигнет именно в ночь на 22 декабря. Тогда скорость звездопада достигнет 32 км/с. А количество метеоров, которые падают, может достигать 120 в час.

Поток Геминид открыли в конце XIX века. Получил свое название из-за того, что наблюдателям с Земли кажется, что звезды летят через созвездие Близнецов - Gemini. Метеоры в нем чрезвычайно яркие и имеют одну особенность: они летят не навстречу Земле, а догоняют ее. Благодаря этому у звездопада сравнительно незначительная скорость. И это позволяет всем желающим насладиться видом падающих звезд.

Как информировал "Апостроф" ранее, с помощью телескопа Hubble ученые получили уникальный снимок редкой галактики в созвездии Змеи. Объект Хога - это редкая кольцевидная галактика, находится от нас примерно в 600 миллионах световых лет. Она представляет собой галактику, больше, чем Млечный Путь.

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