Ученые обнаружили останки лесов, которые росли почти 400 миллионов лет назад: фото

В США, в горном карьере на хребте Катскилл в штате Нью-Йорк были обнаружены окаменелые останки древнего леса, находка датирована возрастом 386 миллионов лет — концом девонского периода.

Об этом ученые из США сообщают в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Так, корни голосеменных растений удалось идентифицировать среди окаменелостей.

По словам Уильяма Штейна и его коллег, находка отодвигает время появления первых лесов на миллионы лет в прошлое.

Останки древних растений находят в карьере песчаников под Каиром, штат Нью-Йорк, еще с 1960-х, однако некоторые образцы стали видимы из-за эрозии лишь сейчас.

Ученые идентифицировали там фрагменты корней археоптерисов (Archaeopteris), и ранних папоротниковидных Eospermatopteris, а также еще одно неизвестное растение. Археоптерисы, по словам ученых, дали "начало будущим современным лесам", они одними из первых на планете, отращивали длинные корни для всасывания воды и минеральных веществ.

Также ученые рассказали, что рядом с останками древнего леса обнаружили окаменелые кости позднедевонской рыбы – видимо на этой территории ранее был водоем. Во многом, это и стало причиной, почему уникальные образцы древнего леса сохранились.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Ближнем Востоке археологи нашли редкий артефакт - старинные бусы из настоящих человеческих зубов, возрастом около 9 тысяч лет.