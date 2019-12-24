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Умеет ходить: ученые рассказали об удивительной рыбе, видео

вторник, 24 декабря 2019, 02:05
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Исследователи из США на дне океана обнаружили необычную рыбу, которая благодаря своим плавникам умеет ходить.

Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в Facebook.

Главная особенность Sladenia shaefersi — необычные плавники, позволяющие рыбе ходить по морскому дну.

Недавно опубликованное видео было снято еще 19 ноября, во время последнего погружения исследовательского корабля NOAA Okeanos Explorer в этом году. Рыбу заметили примерно в 90 километрах к юго-западу от Драй-Тортугас — национального парка во Флориде.

Известно, что Sladenia shaefersi может есть рыб в два раза больше себя и имеет плавник, похожий на стопу. На видео видно, что рыба неподвижно сидит на камне, выжидая момента, чтобы схватить любую добычу, которая встретится ей на пути.

Как сообщал "Апостроф", ранее были опубликованы фото уникальной находки с сотнями рыб.

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