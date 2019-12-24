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В Украине начали печатать ракеты на 3D-принтере: интересные подробности и видео

вторник, 24 декабря 2019, 04:15
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В Днепре разработали технологогию, которая позволяет изготавливать отдельные элементы космических аппаратов из высокопрочных металлов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Факты ICTV.

С помощью металлического порошка уникальный 3D принтер печатает деталь ракетного двигателя.

Предприятие в Днепре – часть частной американской аэрокосмической компании с головным офисом в Остине, оно разрабатывает легкие ракетоносители для запуска грузов в космос.

Суперлегкие и прочные – на их изготовление вместо месяца необходимо всего несколько дней. Таких 3D принтеров в Украине единицы. Устройство полностью автоматизировано, обслуживает его 5 специалистов. Производит детали, которые невозможно получить с помощью традиционных методов. Главное преимущество – скорость и качество.ет.

Уникальная технология позволяет не только значительно сократить время изготовления деталей, но и снизить их себестоимость. Готовые комплектующие отправляют в Штаты, где и собирают ракетоноситель. В начале следующего года один из таких американцы запустят в космос.

Эта компания в Украине единственная частная, которая работает в космической отрасли. На предприятии стремятся создать конкурентную среду и привлечь иностранных инвесторов.

Напомним, что в мексиканском штате Табаско начали строить первый в мире поселок, дома которого будут созданы на 3D-принтере. Светлые одноэтажные сооружения будут иметь две спальни, ванную комнату и даже веранду.

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