Пересадка смерти и глаза Саурона: топ-10 медицинских историй 2019 года

Уколы спермы против боли в спине и пересадка смерти в буквальном смысле этого слова - это далеко не все невероятные медицинские факты, которыми был богат 2019 год.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на N + 1 .

Пикантные пончики в глазах

Если выпить слишком много лекарств для потенции, то может страдать зрение. Мужчина из Массачусетса выпил целую бутылку "Виагры". А потом начал жаловаться на то, что в глазах у него - по одному крупному пончику. Врачи подтвердили, что у бедняги поражена часть сетчатки, но от лечения тот отказался.

Уколы спермы

В Ирландии мужчина пытался вылечить боли в спине инъекциями собственной спермы. Так пациент "лечился" в течение года. Причем, вводил жидкость как в мягкие ткани, так и в вену. Кто подсказал больному такой способ лечения ревматизма - загадка, ведь о уколы спермы никогда не упоминались в медицинской литературе.

Пальцы-телескоп

У женщины, которая болела ревматоидным артритом, фаланги пальцев стали короче. Но они странным образом приобретали предыдущую длину, если потянуть за кончик пальца. Медики это объяснили тем, что, несмотря на разрушение кости, связки сохранили свою способность.

Черви в мозге

Строитель из Китая попал в госпиталь в тяжелом состоянии - у мужчины случился эпилептический приступ. Когда ему сделали исследования МРТ, то в мозге обнаружили несколько сотен личинок свиного цепня - червя-паразита, которым можно заразиться, употребляя сырое мясо. Строитель вспомнил, что незадолго до того готовил мясное блюдо и не убедился, или оно хорошо прожарилось.

"Щенячая" диарея

В декабре в США несколько сотен человек из разных штатов заболели диареей. Врачам удалось выяснить, что инфекция попала в организм американцев от щенков, с которыми все больные контактировали в одной из сетей зоомагазинов.

Нечувствительна к боли

А эта женщина - 65-летняя пациентка шотландских врачей - могла бы с легкостью выдержать самые сильные пытки. Все дело в том, что женщина имеет редкую генетическую мутацию - ее тело не реагирует на боль. Она не пользуется анальгетиками и лечит зубы без наркоза.

Глаз Саурона

У некоторых людей синдром дисперсии пигмента перекрашивает радужку глаза в черный цвет с красным кантом. Как будто человек вдруг переселилась в мир "Властелина Колец".

Пожар в груди

Летнем австралийцу проводили срочную операцию - зашивали разрыв в внутренней стенке аорты. В раскрытой грудной клетке у него уже находились ватные тампоны и электрокаутер - устройство, которое способно "запаивать" сосуды. Когда врачи подали в грудь пациента кислород, электрокаутер выдал искру, она попала на тампон и в груди мужчины начался пожар. Закончилось все хорошо - мужчина начал поправляться.

Трансплантация смерти

Мужчина умер после того, как ему пересадили кишечные микробы. Правда, сделали это для того, чтобы помочь ему бороться с бактериальной инфекцией. Но не учли, что параллельно с тем несчастный готовился к пересадке костного мозга и его иммунитет был подавлен.

Смертельный поцелуй

В Германии мужчина умер после того, как его лизнул собственный пес. Пожилой немец сначала жаловался на удушье и температуру, а затем у него развилась гангрена и отказали все внутренние органы. Как показало вскрытие, пациент заразился бактерией Capnocytophaga canimorsus, которая размножается в слюне собаки. Люди "подхватывают" ее крайне редко и только тогда, когда имеют ослабленный болезнями иммунитет.

Как уже писал "Апостроф", медики предупредили об опасности сочетания алкоголя с таблетками - если уже успели выпить, от приема медпрепаратов лучше отказаться. По словам врача-диетолога Инны Раилко, есть только один препарат, который безопасно употреблять с алкоголем , - это активированный уголь.