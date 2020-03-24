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Мы живем в "пустыне": ученые раскрыли одну из главных загадок вселенной

вторник, 24 марта 2020, 02:33
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Загадка скорости расширения Вселенной – одна из крупнейших проблем современной физики, однако исследователь Лукас Ломбризье из Женевского университета (Швейцария) предложил неожиданное и довольно изящное ее решение.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Naked science".

Проблем со скоростью расширения Вселенной заключается в том, что по одному методу измерения она выходит одной, по другому — совсем иной. С физической точки зрения так быть не может. Новая работа утверждает, что на самом деле проблема вполне решаема. Достаточно предположить, что наша часть Вселенной по какой-то неизвестной причине крайне обеднена материей.

Лукас Ломбризье обратил внимание на то, что для расчетов скорости расширения Вселенной по реликтовому излучению используется предположение, что материя (скопления галактик) в пространстве распределена равномерно.

Между тем, на сегодня это скорее гипотеза, чем доказанный научный факт. Действительно, большинство ученых считает, что на больших масштабах такое распределение должно быть равномерным. Но наблюдательных фактов за этой убежденностью пока нет.

Исследователь в своей статье в рассчитал такой вариант строения Вселенной, когда Галактика, в которой мы живем, находится внутри пузыря диаметром в четверть миллиарда световых лет. Причем плотность материи внутри него вдвое ниже, чем вне. По его расчетам, гравитационное воздействие материи внутри этой "пустыни" на пролетающее через нее излучение будет заметно слабее, чем в случае Вселенной без "пузырей".

В результате реликтовое излучение из ранней Вселенной будет доходить до Земли заметно искаженным по своим параметрам. У земного наблюдателя будет складываться ощущение, что Вселенная расширяется медленнее, чем она это делает на самом деле. То есть скорость ее расширения по сверхновым ближе к истине, а по реликтовому излучению — занижена.

Как ранее сообщал "Апостроф", ученые обнаружили в космосе свидетельства колоссального взрыва, сила которого в пять раз больше самого мощного из зафиксированных до этого.

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