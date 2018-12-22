"Реал" стал победителем клубного чемпионата мира: видеообзор

В финальном матче клубного чемпионата мира мадридский "Реал" победил "Аль-Айн" из ОАЭ и стал обладателем трофея.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Аль-Айн".

Победу королевскому клубу принесли голы Модрича, Льоренте и Рамоса, а также автогол Надера. У соперников единственный гол забил Сиотани.

"Реал" в четвертый раз в своей истории стал победителем клубного чемпионата мира, что стало новым мировым рекордом.

"Реал" Испания – "Аль-Айн" ОАЭ - 4:1 (1:0)

Голы: Модрич (14), Льоренте (60), Рамос (78), Надер (90+1, автогол) – Сиотани (86)

"Реал": Куртуа, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Кроос (Себальос, 71), Льоренте (Каземиро, 82), Васкес (Винисиус Жуниор, 84), Модрич, Бэйл, Бензема.

"Аль-Айн": Эсса, Ахмед, Сиотани, Ахмед (Мохаммед, 64), Эль-Шахат, Файез, Яслам, Думбия, Кайо, Берг (Надер, 75), Абдуррахман (Абдуррахман, 67).