Есть две кандидатуры: стало известно, кто может усилить "Динамо" зимой

Киевское "Динамо" в зимнее межсезонье планирует укрепить состав нападающим и рассматривает на эту позицию две кандидатуры.

О том, кто может стать новичком киевлян, сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире "Цыганык Live".

"Насколько мне известно, агенты испанского нападающего Франа Соля уменьшили свои аппетиты. Возможно, Соль в итоге и перейдет в "Динамо". Хотя я ничего не гарантирую. Знаю, что есть переговоры.

Также есть форвард "Нима" Рашид Алиуи. Если за Соля в любом случае нужно платить деньги, то у Алиуи через полгода заканчивается контракт. "Ним" специально не дает ему нужной игровой практики, хотя, даже выходя на замену, футболист забивает больше, чем основной форвард команды. Сейчас "Ним" предложил ему новый контракт, но Алиуи отказывается его подписывать. Он ждет серьезного предложения летом. "Динамо" же нужен нападающий прямо сейчас", - сказал Цыганык.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в "Динамо" сделали важное заявление по трансферу капитана команды.