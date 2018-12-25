РУС. | УКР.

среда, 26 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.40
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

26 декабря

04:25
Без снега не останемся: появился уточненный прогноз погоды на Новый год
03:37
​Стало известно о приключениях жадного офицера войск Путина на Донбассе
02:24
Напросились: в сети показали видео мощной ответки ВСУ "ихтамнетам" Путина на Донбассе
01:28
​На оккупированном Донбассе до смерти изнасиловали 3-летнюю девочку: фото и жуткие детали
00:21
Путину врут: в России запаниковали из-за шпионов в правительстве

25 декабря

23:46
Не хватает царя: в сети высмеяли видео новогоднего поздравления от "крымской няши" Поклонской
23:31
Сети удивила фраза Трампа о Санта Клаусе в разговоре с 7-летним мальчиком
23:17
В сети сравнили фото новогодних елок на материковой Украине и в Крыму
22:55
Зеленский впервые всерьез высказался об участии в выборах президента: видео
22:42
Обиженный Добкин "включил Лаврова" из-за попадания в санкционный список Кремля
22:33
Опубликованы главные фото Украины в 2018 году
22:12
Не наши, а ихние: эксперт увидел крах Мураева из-за санкций Москвы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Есть две кандидатуры: стало известно, кто может усилить "Динамо" зимой

вторник, 25 декабря 2018, 21:40

Киевское "Динамо" в зимнее межсезонье планирует укрепить состав нападающим и рассматривает на эту позицию две кандидатуры.

О том, кто может стать новичком киевлян, сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире "Цыганык Live".

"Насколько мне известно, агенты испанского нападающего Франа Соля уменьшили свои аппетиты. Возможно, Соль в итоге и перейдет в "Динамо". Хотя я ничего не гарантирую. Знаю, что есть переговоры.

Также есть форвард "Нима" Рашид Алиуи. Если за Соля в любом случае нужно платить деньги, то у Алиуи через полгода заканчивается контракт. "Ним" специально не дает ему нужной игровой практики, хотя, даже выходя на замену, футболист забивает больше, чем основной форвард команды. Сейчас "Ним" предложил ему новый контракт, но Алиуи отказывается его подписывать. Он ждет серьезного предложения летом. "Динамо" же нужен нападающий прямо сейчас", - сказал Цыганык.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в "Динамо" сделали важное заявление по трансферу капитана команды.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ювентус - Рома - 1:0 Хроника матча

Реал - Аль-Айн - 4:1 Хроника матча, видео голов

Почему "Шахтер" победит немецких "орлов": главные "за" и "против"

Касима Антлерс - Реал - 1:3 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: