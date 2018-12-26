Чемпион мира объяснил, почему украинские боксеры успешней российских

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол объяснил, почему украинские боксеры на данный момент успешней российских.

Слова российского чемпиона приводит "Радио Зенит".

"Почему у Украины четыре действующих чемпиона, а у России - только два? Есть предположение. Когда все эти ребята уходили в профессионалы, было ощущение, что они должны добиться чего-то высокого. Так и случилось: они были яркими любителями и стали такими же сильными профессионалами. Как я понимаю, поначалу они тренировались у отца Ломаченко, и по ним было видно, что они будут на высоких позициях в профессиональном боксе. Опять же, тут два олимпийских чемпиона - Усик и Ломаченко, один бронзовый призер Гвоздик, который достойно себя показал на Олимпийских играх", - сказал Бивол.

"Нельзя сказать, что любительский бокс сильнее, как и профессиональный. Это два чуть разных вида спорта. Конечно же, если у тебя есть основа любительская, тебе будет намного проще в профессионалах. Также, если ты хороший профессионал, тебе будет сложнее боксировать по любителям. Тебе просто тупо не хватит времени на раскачку и реализацию своего тактического плана.

На самом деле, в любителях ты больше действуешь эмоционально и делаешь многие вещи на автомате. А чтобы работать на автомате, ты должен быть очень хорошо натренирован: это твои двойки, движения ног. И эти ребята просто сумели очень грамотно перевести свою любительскую школу на профессиональный ринг, вот и всё. Можно сказать, что любительский бокс именно этим людям здорово помог. В принципе, так оно и должно действовать", - добавил российский боксер.

Напомним, поясами чемпиона мира от Украины на данный момент владеют Александр Усик, Василий Ломаченко, Александр Гвоздик и Артем Далакян. Из россиян, кроме Бивола, титулом владеет Артур Бетербиев.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинец был признан лучшим боксером мира в 2018 году.