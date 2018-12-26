Расследование ФИФА из-за Крыма: в России поспешили оправдаться за свои клубы

В Российском футбольном союзе подтвердили информацию о расследовании со стороны ФИФА, а также заявили о том, что российские клубы не принимали участия в турнире Кубок Крыма.

Слова представителей РФС приводит "Спорт-Экспресс".

"Российский футбольный союз на прошлой неделе получил запрос от ФИФА на предмет участия футбольных клубов "Сокол" (Саратов) и "Анжи-2" (Махачкала) в Открытом Зимнем Кубке Крымского футбольного союза 2017 года. На данный момент мы разбираемся в ситуации и обязательно проинформируем об этом соответствующее подразделение ФИФА", - сообщили в пресс-службе РФС.

"РФС не имеет абсолютно никакого отношения к этому. Информацию чуть-чуть путают. Это был не официальный Кубок Крыма, а тренировочная игра в рамках сбора, насколько мне доложил гендиректор РФС Александр Алаев. РФС никаких разрешений - будь это официальная или неофициальная игра - не давал", - сказал исполняющий обязанности президента РФС Сергей Прядкин.

Стоит отметить, что Открытый зимний Кубок Крыма проводится под эгидой так называемого "Крымского футбольного союза", который имеет специальный статус УЕФА. Всю информацию о турнире можно найти на официальном сайте организации. В том числе - и об участии "Анжи-2" и "Сокола" в Кубке Крыма. Оба клуба принимали участие в турнире в 2017 и 2018 годах, причем в первом случае "Сокол" даже стал победителем.

Напомним, ФИФА, которая не признает Крым российским, может ввести санкции в отношении РФС.

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