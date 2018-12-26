Самого популярного российского спортсмена курьезно заподозрили в связях с ИГИЛ: фото

Российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова задержали в аэропорту по подозрению в связях с ИГИЛ.

Об этом сообщает Telegram-канал "Плохой лейтенант".

"В одном из российских аэропортов "завесили по 122" двух граждан РФ, выходцев из Дагестана, намеревавшихся вылететь в Турцию (совокупность косвенных признаков причастности к ИГ). В дальнейшем выяснилось, что один из них - известный боец Хабиб Нурмагомедов. Контролеры не стали обращать внимание на известность дагестанца, и поступили в соответствии с инструкцией. Прибывшие для фильтрации (подробного опроса) опера сфотографировались с возмущенным Нурмагомедовым и посодействовали скорейшему прохождению пограничного контроля", - сообщает Telegram-канал.

"Он сфотографировался с Мишей и еще чуваком, остальных на*** послал и улетел", - сказал источник из числа сотрудников ПУ ФСБ РФ.

Напомним, Нурмагомедов является самым популярным российским спортсменом в социальной сети Instagram. На него подписано 13,6 миллиона человек.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что легендарному боксеру поставили жесткие условия для боя с Нурмагомедовым.