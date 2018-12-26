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Суперзвезда мирового футбола оказался связан с масштабной оргией лесбиянок

среда, 26 декабря 2018, 21:05

В испанском отеле, который принадлежит нападающему "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелю Месси, состоится грандиозное мероприятие для лесбиянок.

Об этом сообщает английское издание The Sun.

По данным источника, вечеринку закрытого типа устроит Skirt Club. Приглашения получат только женщины, которые являются членами клубами. Ожидается, что на вечеринке будут более 100 гостей. Мероприятие пройдет с 27 по 30 декабря. При входе у посетителей будут отбираться мобильные телефоны.

Месси купил этот отель в 2017 году, заплатив за него 32 миллиона долларов.

Напомним, что 31-летний форвард пять раз признавался лучшим футболистом мира, получив пять "Золотых мячей".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве сняли короткометражку о буллинге ЛГБТ-детей в Беларуси.

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
Теги: Месси, ЛГБТ

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