Легендарный футболист "Динамо" показал потрясающую точность во владении мячом: опубликовано видео

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук показал, как он умеет жонглировать ногами теннисным мячом, а также точно попал футбольным мячом в арбуз.

Видео опубликовала программа "Футбик" в Youtube-канале SMS.

Также Ващук рассказал, какие проблемы испытывает детский украинский футбол в данный момент.

"Проблема детского футбола в том, что мы набираем, а не отбираем. Раньше был отбор, а сегодня это чистый набор. Это финансовые моменты затронуты. В целом система не работает. Система работает только на два клуба - это "Динамо" и "Шахтер", большие ни на какие клубы. Поэтому я и решил создать свой футбольный клуб. Я один из экспертов "Искусственного интеллекта". Поэтому мои разработки, мои мысли об отборе детей через "Искусственный интеллект", - сказал Ващук.

Напомним, что 43-летний Ващук выступал за "Динамо" с 1992 по 2003, а также с 2005 по 2008 годы. В составе киевлян он девять раз становился чемпионом Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что игроки сборной Украины ярко поздравили болельщиков с наступающим Новым годом.