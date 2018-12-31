"Манчестер Юнайтед" одержал еще одну яркую победу после увольнения Моуринью: видеообзор

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле разгромил "Борнмут". Встреча завершилась победой "МЮ" со счетом 4:1.

Дублем в составе победителей отличился Поль Погба, еще по мячу забили Маркус Рэшфорд и Ромелу Лукаку.

Для "МЮ" эта победа стала третьей подряд в трех матчах под руководством Уле-Гуннара Сульшера, который на посту тренера команды сменил уволенного Жозе Моуринью. Причем манкунианцы вновь сыграли результативно. Ранее команда разгромила "Кардифф" (5:1) и обыграла "Хаддерсфилд" (3:1).

"МЮ" набрал 35 очков и занимает в турнирной таблице АПЛ шестое место. "Борнмут" (26 очков) идет двенадцатым.

"Манчестер Юнайтед" - "Борнмут" 4:1

Голы: Погба, 5, 34, Рэшфорд, 45, Лукаку, 72 - Аке, 45+2

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Линделеф, Байи, Шоу, Эррера (Перейра, 76), Матич, Погба, Лингард, Рэшфорд (Лукаку, 70), Мартиаль (Джонс, 81).

"Борнмут": Бегович, С. Кук, Аке (Мингс, 82), Дэниэлс, Айб, Станислас, Брукс (Муссе, 66), Серман, Рико, Кинг, Уилсон (Фрейзер, 66).

Удаление: Байи (79).

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола расхвалил украинца Александра Зинченко, несмотря на ошибку.