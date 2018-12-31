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Поединок с участием украинского чемпиона мира признан лучшим боем года: опубликовано видео

понедельник, 31 декабря 2018, 15:05

Лучшим боем 2018 года признан поединок между украинским боксером Василием Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом.

Поединок состоялся в ночь с 12 на 13 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Победу одержал Ломаченко, который отправил соперника в нокаут в 10-м раунде. Благодаря этой победе украинец стал чемпионом мира в легком весе по версии WBA.

В конце года Ломаченко провел еще один бой - с пуэрториканцем Хосе Педрасой, в котором также добился победы, в этот раз единогласным решением судей. Победа принесла 30-летнему украинцу чемпионский пояс по версии WBO.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко признан лучшим боксером года по версии Boxingtalk.

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