Поединок с участием украинского чемпиона мира признан лучшим боем года: опубликовано видео

Лучшим боем 2018 года признан поединок между украинским боксером Василием Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом.

Поединок состоялся в ночь с 12 на 13 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Победу одержал Ломаченко, который отправил соперника в нокаут в 10-м раунде. Благодаря этой победе украинец стал чемпионом мира в легком весе по версии WBA.

В конце года Ломаченко провел еще один бой - с пуэрториканцем Хосе Педрасой, в котором также добился победы, в этот раз единогласным решением судей. Победа принесла 30-летнему украинцу чемпионский пояс по версии WBO.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко признан лучшим боксером года по версии Boxingtalk.