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Непобедимый "сын Бога" готов возобновить карьеру ради боя с Усиком

пятница, 04 января 2019, 18:50

Джо Галлахер, тренер чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе Каллума Смита, сообщил, что известный американский боксер Андре Уорд (32-0, 16 КО), по прозвищу "сын Бога", может возобновить карьеру, чтобы провести бой с украинцем Александром Усиком (16-0, 12 КО).

Слова Галлахера приводит BoxingScene.

"Андре Уорд хочет большие деньги за возвращение в ринг. Не думаю, что ему удастся провести бой с Усиком. Но я знаю, что Андре хочет драться с Усиком и побороться с ним за чемпионские пояса", - сказал Галлахер.

34-летний Уорд ранее являлся чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и WBO.

Что касается 31-летнего Усика, то в данный момент он является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. При этом украинец планирует перейти в супертяжелый вес.

Ранее "Апостроф" приводил слова Усика о его поездках на Донбасс.

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Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: Усик, Уорд, бокс

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