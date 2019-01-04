Там настоящие люди: Усик рассказал о своих поездках на Донбасс

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал о том, как навещал украинских военных на Донбассе.

Об этом Усик рассказал в интервью проекту "Сильные. С Оксаной Гнатишин".

"Я туда ездил по-человечески. Мне понравилось то, что я пообщался с ними, и они очень тепло меня приняли. Посмотрел, что там не очень хорошо... Там происходят очень плохие вещи - люди умирают. Но там настоящие люди", - сказал Усик во время разговора с ведущей.

"Там нужно разговаривать о Боге. Он там среди ребят, оберегает и помогает. Но из-за глупости люди уходят на тот свет. Тяжело об этом говорить, тяжело там находиться. Им нужна человеческая помощь. А оружие... Нужно поймать золотую рыбку и загадать желание, чтобы все оружие во всем мире исчезло. А еще чтобы мозги у людей появились", - отметил Усик.

"Я посмотрел, как живут ребята. Я приезжаю открыто пообщаться с ребятами, развеселить их. И они отвечают симпатией. Но видно, что ребята находятся на опасном месте. Они со мной пообщались, были расслаблены, как только я уехал - у них начинается опасная жизнь. Там страшно. Когда я туда приехал, и пару раз громыхнуло, то у меня пульс поднялся", - также сказал украинский боксер в сюжете к интервью.

Как сообщал "Апостроф", Усик также заявил, что не скучает по оккупированному Крыму.