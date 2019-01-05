Экс-игрок "Шахтера" забил эффектный дебютный гол в Англии: опубликовано видео

Бывший игрок донецкого "Шахтера" Бернард забил красивый дебютный гол в составе английского "Эвертона".

Бразилец отличился в матче Кубка Англии против "Линкольн Сити", который завершился победой "Эвертона" со счетом 2:1.

На 14-й минуте встречи после красивой комбинации "Эвертона" Бернард с линии вратарской эффектно перебросил голкипера.

Отметим, что дебютный гол в Англии 26-летний бразилец забил в своем двадцатом матче. Также на счету полузащитника три голевые передачи.

Напомним, Бернард выступал за "Шахтер" на протяжении пяти лет. Прошлым летом бразилец покинул "горняков" в статусе свободного агента.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что бразилец из "Шахтера" захотел принять украинское гражданство.