Модель совершила пикантный поступок ради одного из лучших футболистов мира: опубликованы горячие фото

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вторник, 08 января 2019, 18:10

Бразильская фотомодель Сьюзи Кортес сделала татуировку над левой ягодицей, посвященную нападающему "Барселоны" Лионелю Месси. Модель набила татуировку с именем футболиста.

Об этом Кортес сообщила в своем Instagram.

"Барселона" в теле и в душе! Я уверена, что лучший футболист в истории выиграет "Золотой мяч" и награду лучшему игроку года ФИФА в шестой раз. Я предвосхищаю этот праздник татуировкой с именем Месси, его десятым номером и эмблемой "Барселоны", которая в этом году отпразднует 120-летний юбилей, и которую я так люблю", - написала Сьюзи.

Кортес становилась победителем бразильского конкурса красоты Мисс Бум Бум, на котором определяется обладательница лучших ягодиц страны.

При росте 170 см она весит 58 кг, параметры фигуры 86-63-109. На Instargam бразильянки подписаны более 1,5 миллионов человек.

"Апостроф" публикует подборку фотографий красотки.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Малайзии обнаружили известного украинского футболиста, который не имеет постоянного места жительства.

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
Теги: Месси, фото, татуировки

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