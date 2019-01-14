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Стали известны соперники сборной Украины на крупном теннисном турнире

понедельник, 14 января 2019, 14:40

Определились соперники женской теннисной сборной Украины на Кубке Федерации.

Об этом сообщает Sport.ua.

Украинские теннисистки сыграют с национальными командами Болгарии, Швеции и Эстонии. Поединки состоятся с 6 по 9 февраля.

Составы соперниц:

Болгария: Виктория Томова, Изабелла Шиникова, Гергана Топалова, Петя Аршинкова

Швеция: Ребекка Петерсон, Йоханна Ларссон, Мириам Бйорклунд, Корнелия Листер, Кайса Хеннеманн

Эстония: Анетт Контавейт, Елена Малыгина, Майлеен Нууди, Саара Орав, Валерия Орлац

В другой группе сыграют Россия, Польша и Дания.

Победители групп встретятся друг с другом в стыковом матче, в котором определится участник плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации.

Ранее "Апостроф" сообщал состав сборной Украины в Кубке Федерации.

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