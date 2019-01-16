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"Заря" может усилиться футболистом "Шахтера"

среда, 16 января 2019, 10:55

Луганская "Заря" может усилить состав еще одним нападающим. По информации пресс-службы луганского клуба, к переходу в "Зарю" близок форвард "Шахтера" Филипп Будковский.

“В расположении "Зари" находиться еще один хорошо известный нам игрок. Это нападающий Филипп Будковский. Как только какие-либо контрактное обязательства будут оформлены, мы обязательно сообщим на страницах официального сайта", - сообщили в клубе.

Будковский уже играл в составе "Зари" на правах аренды. Он провел два сезона, в которых сыграл 54 матча и забил 22 гола.

Прошлый сезон бывший игрок сборной Украины провел в аренде во французском "Сошо".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Заря" оформила сразу два трансфера, подписав защитника "Мариуполя" Максима Белого и нападающего "Синджелича" Неманью Ивановича.

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