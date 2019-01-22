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Арбитр думал восемь минут: видео со спорным эпизодом в футбольном матче стало хитом в сети

вторник, 22 января 2019, 11:09

В матче третьего тура чемпионата Мексики "Гвадалахара" - "Толука" произошел спорный эпизод, после которого арбитр потратил восемь минут на просмотр видеоповтора.

В концовке встречи при счете 1:0 в пользу "Гвадалахары" голкипер хозяев Рауль Гудиньо среагировал на удар соперника, после чего мяч прокатился по линии ворот.

Главный арбитр встречи обратился за помощью к видеоповтору, на протяжении восьми минут пытался понять, был ли гол, и в итоге не засчитал взятие ворот.

Отметим, что в чемпионате Мексики используется система видеопомощи арбитрам, однако нет системы автоматического определения гола.

В сети разделились мнения о том, стоило ли засчитывать в данной ситуации гол.

"Мяч должен полностью пересечь линию, а не только своей нижней частью. Так что это не гол", "Как по мне, то рефери ошибся", "Хорошая позиция камеры, но и этого недостаточно - нужна камера в перекладине", "Не знаю, почему многие не соглашаются - мяч полностью так и не пересек линию", - комментируют видео фанаты.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что футбольный матч в Австралии был прерван по необычной причине.

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