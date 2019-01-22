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"Шахтер" опозорился в первом матче года: видеообзор

вторник, 22 января 2019, 17:51

Донецкий "Шахтер" в товарищеском матче проиграл хорватскому "Хайдуку" с разгромным счетом 1:4.

Встреча состоялась в турецком Белеке в рамках подготовки "горняков" ко второй части сезона. Единственный гол в составе украинского клуба забил бразильский полузащитник Дентиньо.

"Шахтер" (Украина) - "Хайдук" (Хорватия) - 1:4 (1:3)

Голы: Дентиньо (30) - Цакташ (21, с пенальти), Делич (23), Хайро (41), Теклич (60)

"Шахтер" (первый тайм): Пятов, Данченко, Хочолава, Матвиенко, Болбат, Майкон, Патрик, Веллингтон Нем, Тайсон, Дентиньо, Кайоде.

"Шахтер" (второй тайм): Кудрик, Бутко, Кривцов, Малышев, Исмаили, Коваленко, Степаненко, Марлос, Тотовицкий, Мудрик, Мораес.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" купил воспитанника "Карпат" Даниила Сикана.

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