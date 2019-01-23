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Сумасшедшие деньги: "Барселона" провернула самый крупный трансфер зимы

среда, 23 января 2019, 20:57

Испанская "Барселона" объявила о подписании контракта с полузащитником "Аякса" Френки Де Йонгом.

Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

За 21-летнего нидерландского футболиста "Барселона" заплатила 75 миллионов евро. При этом за счет бонусов сумма трансфера еще может увеличиться до 86 миллионов.

Де Йонг подписал контракт на пять лет и присоединится к "Барсе" следующим летом. Текущий сезон полузащитник доиграет в составе "Аякса".

Отметим, что для амстердамцев этот трансфер стал рекордной продажей в истории клуба.

Де Йонг является воспитанником клуба "Виллем II", а за "Аякс" дебютировал в 2016 году. В составе сборной Нидерландов полузащитник провел пять матчей.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что переход одного из лидеров сборной Украины в турецкий топ-клуб сорвался.

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