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"Шахтер" вырвал победу в матче со скромным соперником: опубликовано видео

четверг, 31 января 2019, 12:14

Донецкий "Шахтер" провел первый контрольный матч на втором подготовительном сборе в Турции. "Горняки" обыграли аутсайдера чемпионата Дании "Хобро".

Встреча завершилась победой "Шахтера" со счетом 2:1.

"Горняки" пропустили на 67-й минуте, но в концовке встречи сумели вырвать победу. Сперва красивым ударом счет сравнял Виктор Коваленко, а уже в компенсированное время Жуниор Мораес принес "Шахтеру" победу после розыгрыша углового.

Отметим, что в этой встрече в составе "горняков" дебютировал израильтянин Манор Соломон.

"Шахтер" - "Хобро" - 2:1

Голы: Коваленко, 78, Мораес, 90+1 - Педерсен, 67

"Шахтер": Кудрик (Трубин, 62), Матвиенко (Хочолава, 70), Малышев (Кривцов, 62), Бондаренко (Болбат, 36), Бутко (Исмаили, 70), Тотовицкий (Патрик, 70), Майкон (Степаненко, 70), Соломон (Тайсон, 70), Нем (Марлос, 70), Мудрик (Сикан, 46, Коваленко, 70), Кайоде (Мораес, 70).

ВИДЕО ГОЛОВ

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Как сообщал "Апостроф", ранее "Шахтер" в товарищеском матче выиграл у "Карабаха".

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