Знаменитый тренер нашел неожиданное место работы в Украине: опубликованы фото

Белорусский специалист Леонид Кучук стал новым главным тренером клуба "Рух", который выступает в Первой лиге Украины.

Об этом сообщает официальный сайт клуба из Винников.

О деталях контракта не сообщается. Специалист уже приступил к работе с командой.

Ранее стало известно, что перед тренером будет поставлена задача избежать вылета из Первой лиги, а затем по итогам сезона 2019-2020 вывести команду в Премьер-лигу.

Напомним, Кучук ранее уже работал в Украине с киевским "Арсеналом", а также "Сталью" из Каменского. По итогам сезона 2011-2012 белорус был признан лучшим тренером чемпионата Украины.

Последним местом работы 59-летнего специалиста был российский "Ростов".

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в чемпионате Украины появился тренер из Испании.