"Шахтер" одержал уверенную победу над клубом из Европы

Донецкий "Шахтер" в товарищеском матче разгромил польский "Лех" со счетом 3:0. Ранее "горняки" были сильнее датского "Хобро".

Победу украинскому клубу принесли голы Жуниора Мораеса, Манора Соломона и Оларенваджу Кайоде.

"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Лех" (Познань, Польша) - 3:0 (1:0)

Голы: Мораес, Соломон, Кайоде

"Шахтер": Пятов, Болбат (Бутко, 64), Кривцов (Матвиенко, 64), Хочолава (Бондарь, 88), Исмаили, Патрик, Степаненко, Марлос (Веллингтон Нем, 54), Коваленко (Майкон, 78), Тайсон (Тотовицкий, 80), Мораес (Кайоде, 80)

"Лех" является семикратным чемпионом Польши и занимает пятое место в истории страны по этому показателю.

"Шахтер" после 18 туров лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 45 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что фанаты "Шахтера" ярко высказались о переходе Ракицкого в "Зенит".