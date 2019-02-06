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Британский боксер сделал громкое заявление о возвращении Кличко в ринг

среда, 06 февраля 2019, 18:55

Британский боксер Диллиан Уайт (25-1, 18 КО) уверен, что украинец Владимир Кличко (64-5, 59 КО) возобновит карьеру и вернется в ринг.

Слова Уайта приводит FightHype.com.

"Владимир Кличко точно возвращается в ринг. Я сказал, что готов драться с ним, но он ответил, что сначала ему нужно провести два боя. Это огромный комплимент для меня. Кличко навсегда останется великим бойцом с невероятным опытом. Но у него будут проблемы со мной. Поэтому он сказал, что сначала ему нужны другие бои. Кличко точно возвращается. Я гарантирую это на 100 процентов", - сказал Уайт.

Ранее "Апостроф" публиковал слова польского боксера Мариуша Ваха, который оценил перспективы Кличко в случае возвращения в ринг.

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