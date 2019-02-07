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Известный украинский спортсмен завоевал медаль чемпионата мира: опубликовано видео

четверг, 07 февраля 2019, 09:49

Александр Абраменко завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, который проходит в США. Украинец стал вторым в лыжной акробатике.

По итогам соревнований Абраменко уступил только россиянину Максиму Бурову. Результат украинского фристайлиста в финальной попытке - 126,24 балла, тогда как россиянин набрал 130,09.

Третье место занял швейцарец Ной Рот, в активе которого 125,22 балла.

Отметим, что для Абраменко эта медаль стала первой в карьере на чемпионатах мира. Также эта награда - лишь вторая в истории украинской лыжной акробатики на мировых первенствах (в 2011 году бронзовую медаль выиграла Ольга Волкова).

Напомним, Абраменко является олимпийским чемпионом-2018.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинская сноубордистка завоевала историческую медаль на чемпионате мира.

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