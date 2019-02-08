В Бразилии произошла страшная трагедия с юными футболистами: опубликовано фото

На базе бразильского клуба "Фламенго" произошла жуткая трагедия, в результате которой погибло десять юных футболистов.

Об этом сообщает Globoesporte.

По данным источника, в пять утра в одном из зданий произошел пожар, который смогли потушить лишь через два с половиной часа. В здании проживали молодые игроки "Фламенго" возрастом от 14 до 17 лет. Еще трое воспитанников клуба находятся в больнице, двое в стабильном состоянии, а один - в очень тяжелом.

Причина возгорания пока неизвестна, полиция возбудила уголовное дело.

В данный момент вокруг базы бразильского клуба собрались родители и друзья пострадавших.

База "Ниньо де Урубу" была построена в 2012 году. В последний раз она обновлялась два месяца назад.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России застрелили известного боксера.