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В Бразилии произошла страшная трагедия с юными футболистами: опубликовано фото
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В Бразилии произошла страшная трагедия с юными футболистами: опубликовано фото

пятница, 08 февраля 2019, 16:10

На базе бразильского клуба "Фламенго" произошла жуткая трагедия, в результате которой погибло десять юных футболистов.

Об этом сообщает Globoesporte.

По данным источника, в пять утра в одном из зданий произошел пожар, который смогли потушить лишь через два с половиной часа. В здании проживали молодые игроки "Фламенго" возрастом от 14 до 17 лет. Еще трое воспитанников клуба находятся в больнице, двое в стабильном состоянии, а один - в очень тяжелом.

Причина возгорания пока неизвестна, полиция возбудила уголовное дело.

В данный момент вокруг базы бразильского клуба собрались родители и друзья пострадавших.

База "Ниньо де Урубу" была построена в 2012 году. В последний раз она обновлялась два месяца назад.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России застрелили известного боксера.

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