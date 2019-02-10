Футболист английского клуба потерял сознание после замены: опубликовано фото

Нападающий английского "Лидса" Джек Кларк потерял сознание на скамейке запасных после того, как был заменен. Инцидент произошел во время матча Чемпионшипа (второго по силе английского дивизиона) против "Миддлсбро".

Об этом сообщают британские СМИ.

Кларк начал игру с первых минут, однако после перерыва был заменен. Под конец встречи у 18-летнего футболиста ухудшилось самочувствие, и он потерял сознание.

Врачи оказали игроку первую помощь, после чего он был доставлен в госпиталь. Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса после игры отметил, что состояние Кларка улучшилось после того, как его на носилках унесли в раздевалку.

Ближайшие несколько дней футболист проведет в больнице. Уже известно, что его здоровью ничего не угрожает.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в Италии футболист потерял сознание на первой минуте матча.