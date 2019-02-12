Клуб из чемпионата Украины усилился известным голкипером: опубликовано фото

Луганская "Заря" заключила контракт с украинским голкипером Никитой Шевченко.

Об этом сообщает официальный сайт "Зари".

Шевченко, права на которого принадлежали "Шахтеру", подписал с "Зарей" полноценный контракт, рассчитанный на 2,5 года.

Отметим, что в период с 2013 по 2016 годы Шевченко уже выступал за "Зарю" на правах аренды. Голкиперу принадлежит рекорд луганского клуба по продолжительности сухой серии - 539 минут.

Первую часть текущего сезона вратарь провел в "Карпатах", за которые сыграл девять матчей.

Ранее 26-летний Шевченко вызывался в сборную Украины, однако в составе главной команды страны не дебютировал.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее "Заря" также подписала известного украинского полузащитника.