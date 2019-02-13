Умер легендарный футболист киевского "Динамо"

13 февраля на 76-м году жизни умер легендарный бомбардир киевского "Динамо" Виталий Хмельницкий.

Об этом сообщает пресс-служба столичного коллектива.

"Динамо" выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Виталия Григорьевича, всем болельщикам нашего клуба. Вечная память. Пусть земля будет пухом...", - говорится на сайте киевлян.

Виталий Хмельницкий считался одним из лучших бомбардиров своего поколения. С 1965-го по 1972-й годы он провел более 200 матчей в составе "Динамо". За это время он четыре раза становился чемпионом СССР и дважды обладателем Кубка СССР.

Кроме того, Хмельницкий после завершения карьеры работал в футбольной школе "Динамо", детским тренером, а также в отделе селекции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" оказалось в топ-20 необычного рейтинга.