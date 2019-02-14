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Непобедимый украинский боксер сделал важное заявление перед чемпионским боем

четверг, 14 февраля 2019, 12:30

Украинский боксер Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) поделился ожиданиями от предстоящего чемпионского боя против француза Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО).

Слова украинца приводит Top Rank Promotions.

"Мой путь к титулу чемпиона мира был очень длинным и сложным. Я хочу доказать всем, что являюсь лучшим боксером мира в полутяжелой весовой категории. Нгумбу - непростой соперник, я не имею права недооценивать его. В 2019 году у меня в планах объединительные бои с другими чемпионами мира. Но сначала мне нужно закончить дела в Филадельфии 30 марта", - сказал Гвоздик.

Напомним, что Гвоздик и Нгумбу проведут бой 30 марта. Поединок пройдет в Филадельфии, США. На кону в этом поединке будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC, который данный момент принадлежит украинцу. Что касается 36-летнего Нгумбу, то его последний поединок состоялся 25 мая 2018 года. В нем он одержал победу по решению судей над швейцарским боксером Йоанном Конголо (13-1, 5 КО). Сейчас Дуду занимает 8-е место в рейтинге WBC и владеет титулом чемпиона Франции

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный украинский боксер вернется в ринг.

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