Динамо - Олимпиакос: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

21 февраля киевское "Динамо" на своем поле проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. В Киеве вице-чемпион Украины сыграет против греческого "Олимпиакоса". В первой игре была зафиксирована ничья - 2:2.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Олимпиакос".

Игра начнется в 22.00 по киевскому времени.

Букмекеры считают, что хозяева поля являются фаворитами противостояния. На победу подопечных Александра Хацкевича дают коэффициент 2,20, на ничью - 3,40. На победу греческого коллектива можно сделать ставку с коэффициентом 3,70.

На проход "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы букмекеры дают коэффициент 1,40, на выход "Олимпиакоса" - 3,00.

Ранее "Апостроф" публиковал результаты всех матчей 1/16 финала.